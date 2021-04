„Look Out Kid“: Literarische Anthologie zu Bob Dylan

In seinem Vorwort würdigt der „Rolling Stone“-Autor Brüggemeyer zunächst Dylan und schafft es, das Phänomen über wenige Seiten zu erfassen. Dann schreibt er über „Look Out Kid“: „Es hat großen Spaß gemacht, die so unterschiedlichen Texte wie die Lieder eines Albums, eines Mixtapes oder einer Playlist für das Buch in eine Abfolge zu bringen, sodass sie sich gegenseitig kommentieren, ein Flow entsteht und sich eine übergeordnete Erzählung ergibt, die sich als eine alternative Dylan-Biografie lesen lässt (...)“. Aber davon ist „Look Out Kid“ weit entfernt, dazu sind einige Beiträge zu schwach, Dylan bloß das Leitmotiv für ein unausgegorenes Sammelsurium.

Mit „It‘s Alright, Ma (I‘m Only Bleeding) - oder: Polaroid“ des deutschen Kabarettisten Frank Goosen beginnt die Sammlung vielversprechend. Er rollt eine Jugenderinnerung auf, eine Art Coming-Of-Age infolge einer flüchtigen Begegnung, bei der Dylan ganz ungezwungen seinen Weg in die Handlung findet. Stefan Kutzenbergers „Let It Be Me - oder: Notting Hill“ ist herrlich überdreht (wobei man lieber dessen 2020 erschienenes Buch „Jokerman“ lesen sollte), auch Michael Köhlmeier trug halbwegs Originelles bei, indem er Dylan gegen Bobby Fischer Schach spielen lässt. Der dritte rot-weiß-rote Take, Teresa Präauers „Man in the Long Black Coat“, geht über ein „was mir Dylan bedeutet und wie das Leben einer Jugendlichen in den Bergen Österreichs war“ nicht hinaus. Musikerin Stella Sommer schlägt in die gleiche Kerbe, nur dass sie in Norddeutschland, „in einem kleinen Ort am Meer“, aufgewachsen ist.