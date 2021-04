Tiroler Amateurfußball fiebert dem Tag der Entscheidung entgegen

Innsbruck – Wenn ein dreifacher österreichischer Meister und 34-facher ÖFB-Teamspieler am Sonntagmittag am hauseigenen Fußballplatz Linien zieht, muss man von der großen Liebe zum Spiel sprechen. Volders-Coach Mich­i Streiter zog gestern wieder einmal seine Runden. In der Hoffnung, dass zumindest die Hinrunde im Tiroler Fußball-Unterhaus (seinem Team würde­n in der Hypo Tirol Liga zwei Spiele fehlen) fertiggespiel­t werden kann und es Auf- bzw. Absteiger gibt. „Man muss alles dafür unternehmen, dass es nicht eine zweite Saison ohne Wertung gibt.“