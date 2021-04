KAC eröffnete Eishockey-Finale mit 6:0-Erfolg in Bozen

Der KAC hat in der ersten Finalpartie der ICE Hockey League gegen Bozen einen völlig unerwarteten Auswärtskantersieg gefeiert. Der heimische Rekordchampion fertigte den Grunddurchgangsgewinner aus Südtirol am Sonntag 6:0 ab. Das zweite Spiel der Serie im „best of seven“-Modus findet am Dienstag in Klagenfurt statt.