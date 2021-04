Zweiter Schalke-Saisonsieg, Onisiwo-Tor bei Mainzer Erfolg

Schalke 04 hat mit einem 1:0-Sieg über den FC Augsburg seinen zweiten Sieg in der laufenden Saison der deutschen Fußball-Bundesliga geschafft. Der Tabellenletzte hat trotz des Erfolges am Sonntag bei sechs verbleibenden Spielen aber nur noch eine theoretische Chance auf den Klassenerhalt. Beim 3:2-Sieg von Mainz gegen den 1. FC Köln traf Karim Onisiwo für die Mainzer. Bei Köln gab Florian Kainz sein Startelf-Comeback nach langer Verletzungspause.

Onisiwo staubte in der 65. Minute aus kurzer Distanz zum 2:2-Ausgleich ab. Die Vorarbeit hatte auch sein österreichischer Landsmann Philipp Mwene geleistet, der auf der linken Außenbahn über 90 Minuten im Einsatz war. Kevin Stöger blieb bei den Gästen, für die Leandro Barreiro in der 92. Minute den Siegestreffer erzielte, auf der Ersatzbank. Kainz, der lange an einer Knieverletzung laborierte, kam erstmals in dieser Saison von Beginn an zum Einsatz und spielte durch. In der Vorsaison war der Steirer einer der Aktivposten der Kölner Offensive gewesen.