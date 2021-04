Wels, Oberwart, Gmunden im Basketball-Superliga-Halbfinale

Die Flyers Wels, die Oberwart Gunners und die Swans Gmunden sind am Sonntagabend ins Semifinale der Basketball-Superliga (BSL) der Männer eingezogen. Sie entschieden die „best of five“-Serie gegen die Dukes Klosterneuburg, den SKN St. Pölten bzw. UBSC Graz jeweils mit 3:1 für sich. Zwischen den Kapfenberg Bulls und dem BC Vienna gibt es nach einem Vienna-Sieg vom Sonntag am Mittwoch ein fünftes Spiel.