„accro ache“: Innsbrucker Galerie Widauer kunstvoll zugemüllt

Innsbruck – Beim Betreten der Galerie ist man sich nicht sicher, ob sich Frau nicht vielleicht im Datum der Eröffnung der Ausstellung von Alexander Wolff geirrt hat. Schaut es auf einen ersten Blick doch so aus, als wäre diese gerade im Aufbau, liegen am galeristischen Boden doch alte Kartonagen, Styropor, Deckel von Plastikkübeln, Sperrholz- und Möbelteile herum, die nicht wirklich einladen, sie zu betreten.

Was so spielerisch daherkommt, ist allerdings aufgeladen mit viel zeit- und gesellschaftspolitischem Potenzial. Baut Wolff doch alles andere als zufällig seine skulpturalen Objekte aus Abfallprodukten unserer Gesellschaft. Schnelllebig auf Kosten des Klimas konsumierbaren Materialien, die in der Ausstellung zum Träger von Kunst und somit ephemeren Objekten werden, die von ihrem Wesen her den Anspruch von Ewigkeit für sich reklamieren.