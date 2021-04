Roos van Haaften im Inn situ: Flüchtiges Echo im hellen Theaterlicht

Innsbruck – Es passiert immer wieder einmal, dass übereifriges Reinigungspersonal vornehmlich Gegenwartskunst verräumt, unabsichtlich entsorgt. Auch Roos van Haaftens Kunstwerken ist dieses Schicksal schon widerfahren. Denn wenn das Licht aus ist, bleibt bei ihr fast nichts mehr als Kunst Erkennbares übrig: Alltagsgegenstände, Arbeitsmaterialien wie Folienstücke, eine Feder, ein Bleistift liegen da auf gläsernem Grund lose ausgelegt. Erst wenn das Theaterlicht angeht, werden diese Dinge lebendig, an der Wand zu flüchtigen Landschaften. Das Bild wird mit Schatten gezeichnet. Wie das genau funktioniert, davon kann man sich ab morgen im Inn situ der BTV in Innsbruck überzeugen. Für diesen Raum hat van Haaften die Ausstellung „Light Works. Re-Risch-Lau“ entwickelt.

Die meisten Landschaften dürfte das Tiroler oder Vorarlberger Publikum erkennen, zeigen die filigranen Lichtbilder doch die Nordkettenbahn, das Hotel Silvretta-See oder die Seegrube. Selbst erdacht sind die Motive nicht, sie sind vielmehr aufwändig re-inszeniert. Weil die Inn-situ-Projekte stets auf einen Tirol-Bezug ausgelegt sind, beschäftigte sich van Haaften für ihre Ausstellung mit der Tiroler Fotografiegeschichte und im Besonderen mit der Geschichte von zwei Foto-Pionierinnen. Die Pitztaler Schwestern Anna Katharina und Barbara Lentsch zogen schon Mitte des 19. Jahrhunderts als Wanderfotografinnen durch die Lande und fertigten Porträts auf schweren Glasplatten. Ihre Nachfahrinnen fertigten später vor allem pittoreske Landschaftsaufnahmen. 1957 entstand daraus der Verlag Risch-Lau, in Westösterreich lange Zeit der Anbieter von Ansichtskarten. Bis in die 80er-Jahre war der Betrieb in Innsbruck und Bregenz angesiedelt. Erst in der Folge seiner Auflösung gelangte das „Risch-Lau-Archiv“ in die Vorarlberger Landesbibliothek.