Felix Mitterer unterstützt Nepal-Hilfsaktion des Frizzey Light Vereins

Frizzey Greif organisiert seit mehreren Jahren Hilfe für arme Regionen in Nepal. Unterstützt wird er jetzt von Felix Mitterer (r.).

Prutz – „Wir sind schon in den 80ern für Gerechtigkeit und Menschlichkeit gemeinsam auf der Bühne gestanden“, betont der Prutzer Künstler und Friedensbotschafter Frizzey Greif. Umso mehr habe ihn der Anruf von Felix Mitterer gefreut. Der Tiroler Autor unterstützt das heurige Nepalprojekt des Frizzey Light Vereins. Er hat ein Bild von sich zur Verfügung gestellt, das nun für den guten Zweck versteigert wird. „Der bekannte Kunstmaler Professor Oskar Stocker, der in der Sendung „erLesen“ in ORF III bereits über 240 Prominente porträtierte, hat Felix Mitterer 2013 zum 65er ein Großporträt spendiert“, betont Greif.