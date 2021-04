Mayrhofen startet eigene Hilfe-Hotline in der Pandemie

Die Lebenssituation ist für viele durch die Pandemie schwierig geworden. Das spüre man auch in Mayrhofen zunehmend. Daher hat der Sozialausschuss für alle jene eine Anlaufstelle geschaffen, die Sorgen haben. „Wir wollen helfen. Gerade in einem Ort wie unserem sind viele Saisonarbeiter beim Stempeln oder in Kurzarbeit. Und der touristische Lockdown hält an. Diese Leute haben aber viele Kosten, wie etwa fürs Wohnen oder Heizen“, erklärt GV Hans Jörg Moigg.