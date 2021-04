Kufsteiner Polizei erstmals unter weiblicher Führung

Kufstein – Erstmals hat Tirol eine Bezirkspolizeikommandantin. Astrid Mair übernahm mit 1. April in Kufstein das Ruder von Walter Meingassner, der sich nach 43 Dienstjahren in den Ruhestand verabschiedet.

„Es freut mich ganz besonders, dass mit Obstlt Astrid Mair die erste Frau in Tirol an der Spitze eines Bezirkspolizeikommandos steht. Ich wünsche ihr in dieser verantwortungsvollen Führungsfunktion alles Gute und viel Erfolg“, sagte Innenminister Karl Nehammer bei der gestrigen Dekretübergabe in der Festungsstadt.