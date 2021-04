Ein Toter nach Schüssen an Schule in Tennessee

Bei Schüssen an einer Schule in Knoxville im US-Staat Tennessee ist am Montag mindestens ein Mensch getötet worden. Die Polizei in Knoxville teilte zu dem Toten an der Austin-East Magnet High School lediglich mit, bei ihm handle es sich um eine männliche Person. Weiter hieß es in der Mitteilung, ein Polizist sei von mindestens einer Kugel getroffen und mit nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Weitere Opfer seien derzeit nicht bekannt.