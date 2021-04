22 Tote und 13 Verletzte durch Busunglück in Peru

Lima – Bei einem Busunglück in Peru sind am Montag mindestens 22 Menschen ums Leben gekommen. Weitere 13 Menschen wurden verletzt, als der Bus auf einer Andenstraße bei Huaraz rund 600 Kilometer nördlich von Lima umstürzte, wie die Polizei mitteilte. Nach einem Bericht des Senders Canal N waren die meisten Opfer auf dem Rückweg nach Hause, nachdem sie ihre Stimme bei der Präsidentschaftswahl vom Sonntag in Peru abgegeben hatten.