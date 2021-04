Madrid würdigt Kunstmäzen Baron Thyssen-Bornemisza

Der Kurator ist am Madrider Thyssen-Bornemisza Museum für das Jubiläumsprogramm zum 100. Geburtstag des Barons verantwortlich. Sonderausstellungen, Filmabende, Konzertreihen und Konferenzen - das ganze Jahr über wird die weltberühmte Pinakothek, die seit 1992 die legendäre Kunstsammlung des Barons beherbergt, den Schweizer Kunstsammler feiern, der am 13. April 1921 im niederländischen Scheveningen bei Den Haag zur Welt kam.

Was als Hommage an seinen Vater begann, der mit 525 Gemälden den Grundstock für die Sammlung legte, entwickelte sich zu einer wahren Leidenschaft. Der Baron baute die Sammlung auf fast 1.600 Werke aus. Schnell wurde die Villa Favorita, der Familiensitz am Luganer See, zu klein. Hans Heinrich wollte den Familienstammsitz in den späten 1990er-Jahren als Museum erweitern, um die Sammlung einem großen Publikum zu eröffnen. Doch der Streit unter den Erben und die Absage der Schweiz, bei den teuren Umbauarbeiten der Villa Favorita zu helfen, zwangen den Baron schließlich, sich anderswo für einen geeigneten Standort umzuschauen.