Felssicherung: Wieder Warteschleife für Lenker auf der Reschenroute aktiviert

Geplant sind 20- bis 30-minütige Anhaltungen von Montag bis Freitag – jeweils von 8 bis 12 und 13.30 bis 16.30 Uhr. An einzelnen Tagen, wenn Hubschraubertransporte nötig sind, werde die Ampel bis zu 45 Minuten auf Rot gestellt. Auch eine ganztägige Straßensperre bzw. Umleitung über die Engadiner Straße in der Schweiz sei möglich. Die Termine der Transportflüge könnten allerdings erst kurzfristig an die Behörde bekannt gegeben werden. Fix geplant hingegen ist die Sperre zwischen Pfunds und Nauders am Mittwoch, 21. April, von 11 bis 11.45 Uhr wegen des Profi-Radrennens „Tour of the Alps“.