Abschied von der Steinseehütte bei Zams nach 15 Sommern

Jemanden zu finden, der die Hütte ab 2022 übernehmen will, ist gar nicht so einfach, erklärt der Obmann des Alpenvereins Landeck, Bernd Noggler. Man suche aktuell sogar österreichweit. „Die letzten drei Hüttenwirte kamen aus der Sektion“ – diesmal habe sich bisher aber niemand bereit erklärt. Die Hütte sei bestens saniert – sie ist aber kein „Hotel“, wie Noggler betont. So kann man nicht mit dem Auto zufahren – bis zum Haus führt eine Materialseilbahn. Das sei auch logistisch eine Herausforderung. „Bis man alles angeliefert hat, muss man es mehrfach in die Hand nehmen“, betont er. Sollte sich bis Herbst ein Nachfolger finden, dann ist geplant, dass es eine umfangreiche Übergabe mit dem scheidenden Pächterpaar geben wird, erklärt Noggler. Inzwischen bereiten sich Jutta und Buggy Reich auf ihren letzten Sommer vor – geplant ist ein Start am 9. Juni. (mr)