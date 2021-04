Rudolf Anschober nimmt den Hut: Ein Leben, ein politischer Roman

Im Jahr 1990 zog Rudolf Anschober (im Bild mit Madeleine Petrovic und Andreas Wabl) in den Nationalrat ein.

Wien – Unmittelbar vor seinem Abgang von der politischen Bühne hat der scheidende Gesundheitsminister noch rasch in seine nähere Zukunft geblickt. Der 61-jährige Rudolf Anschober will einen politischen Roman schreiben. Auch so kann man sein erworbenes Wissen, seine Erfahrung weitergeben.