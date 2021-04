Ein zweites Mal Tanzmeister unter geänderten Bedingungen

Zum nunmehr bereits zweiten Mal trugen Tirols Tänzer am Wochenende in Innsbruck ihre Landesmeisterschaften unter Corona-Bedingungen aus. Die Titelträger blieben dieselben: Constanze Gabriel und Lukas Steinegger wurden zum fünften Mal in Folge zum besten Tiroler Paar gekürt. Die weiteren Klassensiege gingen an andere TTK-Gold-Weiss-Innsbruck-Paare mit Lorena Wagner und Christian Werner (Jugend), Veronika Kroesen und Nicolas Wagner (Allg. Klasse D und C). (TT)