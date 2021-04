Wie Phönix aus der Asche steigen: Nicht der erste Neustart für Wörgler Firma

Wörgl – „Die Firma brennt.“ Mit diesen Worten eines Mitarbeiters am Telefon wurde Michael Schwaiger in der Nacht von 7. auf 8. Dezember aus dem Bett geholt. Die Produktionshalle des Kunststofftechnikers Geotec in Wörgl brannte nach einem technischen Defekt an einem Stromkabel bis auf die Grundmauern nieder. Und damit löste sich die Wiege des unter der Marke Aristo weit bekannten Plexiglas-Geodreicks in Rauch auf.