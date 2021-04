Satellitensystem mit Farbe außer Gefecht gesetzt: 52-Jähriger verurteilt

Die Zusammenarbeit militärischer Nachrichtendienste ist einem Tiroler ein Dorn im Auge. Satellitensysteme, die auch Drohneneinsätze steuern, setzt der 52-Jährige einem Buchtitel gleich: Tod per Knopfdruck. Letzten Oktober schritt der Polit-Aktivist jedoch in Niederösterreich bei einer Satellitenschüssel des Heeresnachrichtenamtes zur Tat und bewarf diese mit zwei Luftballons – gefüllt mit Theaterblut. Schließlich würden die heimischen Satelliten der amerikanische CIA als Abhörstationen dienen.

Der Schaden an den extrem sensiblen Spiegeln blieb nicht aus. Eine Heeresvertreterin bezifferte ihn gestern am Landesgericht beim Prozess wegen schwerer Sachbeschädigung auf 9500 Euro. Bei Reinigungsversuchen war der Speziallack abgegangen. Dabei musste das Satellitensystem abgeschaltet werden, Tausende Daten seien verloren gegangen. „Sie haben da wesentliche Infrastruktur des Staates beschädigt!“, begründete Richterin Verena Offer nicht rechtskräftige 720 Euro Geldstrafe – 400 davon unbedingt. Dazu muss der Tiroler 9500 Euro an die Republik anweisen.