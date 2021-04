Schwimmbad oder Badesee in Westendorf? Zurück ins stille Kämmerlein

Schwimmbad oder Badesee, die Diskussion darüber soll in einer Arbeitsgruppe und nicht in einer Gemeinderatssitzung stattfinden.

Westendorf – Eine Richtungsentscheidung über Schwimmbadsanierung oder neue Freizeitanlage hätte in Westendorf diese Woche fallen sollen, doch jetzt kommt es anders. In der vergangenen Gemeinderatssitzung vor zwei Wochen wurde der Optionsvertrag zum Innsbrucker Grundstück mit der Stadt beschlossen. Dieses Grundstück ist für eine mögliche neue Freizeitanlage notwendig. GR Rene Schwaiger (AAB) hatte dazu allerdings einen Abänderungsantrag eingebracht, er wollte auch eine Volksbefragung über das Schwimmbad durchgeführt wissen.

Da nach Meinung von Bürgermeisterin Annemarie Plieseis (WIR) für eine ausführliche Diskussion bei der dieser Sitzung keine Zeit war, wurde vereinbart, in zwei Wochen wieder eine Gemeinderatssitzung nur zu dem Thema Schwimmbad und Freizeitanlage zu machen. Doch statt der öffentlichen Sitzung wird nun ein Agendaprozess gestartet. Teilnehmen sollen daran neben der Schwimmbadarbeitsgruppe, dem Tourismusverband, der Bergbahn Westendorf und dem Ausschuss für Sport, Jugend und Familien noch jene Gemeinderäte, die sich beteiligen wollen.

„Wir können im Gemeinderat sagen, was wir wollen, die Bürgermeisterin macht dann ja sowieso, was sie will“, gibt sich Schwaiger enttäuscht und verärgert. Er habe seinen Antrag nur deshalb zurückgezogen, weil es die Zusage zu dieser neuerlichen Sitzung gegeben hat. Eine Aufsichtsbeschwerde will er nicht einbringen. „Die hätte wohl keinen Sinn“, sagt Schwaiger. Da dürfte er Recht haben. Laut Aufsichtsbehörde hätte Schwaiger gleich bei der Sitzung einen Antrag auf eine neuerliche Sitzung einbringen müssen und dieser Antrag hätte von einem Drittel der Gemeinderäte unterschrieben werden müssen, sonst ist eine solche Vereinbarung zumindest rechtlich nicht bindend.