April in Kitzbühel im Zeichen der Nachhaltigkeit

Repair to go mit den Organisatorinnen Caro Felder, Ellen Sieberer, Petra Eder-Kühr, Michaela Brötz und Shirin Hornecker (v. l.).

Kitzbühel – Im heurigen Jubiläumsjahr sind in Kitzbühel viele Aktionen geplant, so steht dieser Monat zum Beispiel im Zeichen von „Greenfluencing“, also Nachhaltigkeit. Kürzlich fand dazu im Sportpark ein Repaircafé statt. Die Reparaturwerkstatt ist eine Initiative, bei der Kitzbüheler Elektrogeräte, Fahrräder und kaputte Bekleidung kostenlos von Fachleuten reparieren lassen konnten. Reparieren statt wegwerfen ist ein Bewusstsein, das wieder mehr an Bedeutung gewinnt. Zahlreiche freiwillige Helfer haben die Aktion unterstützt und an die 50 Reparaturen vorgenommen.