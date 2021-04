AK will jährlich acht Milliarden Euro zusätzlich für Konjunktur

Mehr als 900.000 Menschen in Österreich suchen eine Stelle oder sind in Kurzarbeit.

Die AK verlangt von der türkis-grünen Regierung, ihren Ankündigungen auch Taten folgen zu lassen. „Der angekündigte Comeback-Plan der Bundesregierung muss erst mit konkreten Vorhaben gefüllt werden. Bislang wurden nur Überschriften präsentiert“, kritisiert Marterbauer. Außer den Schlagwörtern „Arbeit“, „Ökologisierung & Digitalisierung“ und „Standortstärkung“ hatten Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) nichts über den Aufbauplan mitgeteilt. Laut Marterbauer wäre ein Aufbauplan zudem schon im vergangenen Jahr nötig gewesen. Es gelte die Menschen wieder in Beschäftigung zu bringen, so der AK-Experte.

Kurz und Arbeitsminister Kocher (ÖVP) hatten unlängst das Ziel mitgeteilt, in einem Jahr 500.000 Menschen aus der Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit in volle Beschäftigung zu bringen. Das wäre schon alleine dann machbar, wenn alle in Kurzarbeit diese wieder beenden könnten. Denn aktuell sind in Österreich rund 490.000 Menschen in Kurzarbeit. Die Zahl der Arbeitslosen liegt laut Arbeitsministerium mit Stand gestern bei 440.448, sie hat sich gegenüber der Vorwoche leicht verringert.