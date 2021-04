Schichtschule in Tirol bleibt, neue Impfdosen für Lehrer fix

Das Testkonzept an den Schulen könnte für weitere Öffnungsschritte noch ausgedehnt werden. © imago

Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Die Schulen seien keine Infektionstreiber. Von dieser Meinung lässt sich Bildungslandesrätin Beate Palfrader (VP) nicht abbringen. Sie verweist auf die aktuellen Infektionszahlen in Tirol. Waren mit 9. April 233 Personen im Schulbereich aktiv positiv gemeldet, ist diese Zahl mit 12. April auf 226 gesunken. Davon 197 Schüler, 18 Lehrkräfte und elf Personen aus dem sonstigen schulischen Umfeld. Bildungsdirektor Paul Gappmaier bestätigt auf TT-Anfrage, dass aktuell keine einzige Schule in Tirol Covid-bedingt geschlossen ist. Jedoch befänden sich zehn komplette Klassen im Fernunterricht. Insgesamt, so Gappmaier, sei das Infektionsgeschehen im Tiroler Schulbereich aber stabil.

Das ist die positive Nachricht. Die negative: All jene, die jetzt auf eine rasche Rückkehr in den vollen Präsenzunterricht gehofft haben, muss Gappmaier enttäuschen. So wird der Schichtbetrieb für die Sekundarstufen 1 und 2 bis auf Weiteres aufrechtbleiben. Die Volksschüler haben bereits fünf Tage die Woche Unterricht. Und auch mit Blick auf den Schul-Lockdown im Osten Österreichs fügt Gappmaier an, dass „wir im Moment froh sind, dass wir so fahren können“.

Palfrader hatte bereits vor Ostern via TT die volle Schul­öffnung in Tirol von der türkis-grünen Bundesregierung eingefordert. Das gelte auch jetzt noch, wie sie sagt: „Wir haben ein tolles Testkonzept und die Zahl an aktiv Positiven im Schulbereich ist überschaubar.“ Zumindest die 10- bis 14-Jährigen (Sek. 1) gehörten raschest in die Fünf-Tage-Schulwoche zurückgeführt. Aktuell dürften sie nur zwei Tage (Mo, Di oder Mi, Do) den Unterricht vor Ort besuchen. Der Rest ist ein Mix aus Online-Unterricht und Selbststudium. Auf Dauer, so Palfrader, könne aber der Betrieb so nicht weitergeführt werden. Ändern, so Palfrader, könne das zuständigerweise aber nur der Bund.

Helfen soll hierbei auch das Lehrer-Impfprogramm. Bereits vor Ostern waren rund 40 Prozent der impfbereiten Tiroler Lehrerschaft mit einer Dosis teilimmunisiert. Das hat sich über Ostern nicht geändert. Schuld daran ist die von Wien aus geänderte Impfstrategie. Dagegen haben die Lehrer protestiert. Für die kommenden drei Wochenenden hat das Land der Bildungsdirektion jetzt aber rund 2100 Impfdosen zugesichert, bestätigt Gappmaier: „Das hilft uns schon sehr.“