Franz Pöhacker verstorben: Tiroler Bildhauer hinterlässt großes Werk

Hall – Müde geworden durch die Last seines hohen Alters, ist Franz Pöhacker wenige Monate nach dem Tod seiner Frau dieser nachgefolgt. Hatte er doch die Lust am Zeichnen und dreidimensionalen Formulieren verloren, die ihn noch an seinem 90. Geburtstag vor vier Jahren so freudig durchpulst hat. So sehr seine vielen Freunde und Bewunderer seines grafischen und bildhauerischen Werks Franz Pöhacker auch vermissen werden, wird er gerade in diesem ein Stück weit weiterleben. In seinen monumentalen, im öffentlichen Raum präsenten Skulpturen genauso wie in unzähligen kleinen.