Österreichische EZA-Mittel leicht gestiegen

Österreich hat den positiven Trend leicht steigender Mittel für Entwicklungszusammenarbeit (EZA) von 2019 auch 2020 fortsetzen können. Mit 0,29 Prozent des Bruttonationalproduktes (BNE) liegen die heimischen EZA-Leistungen aber weiterhin deutlich unter dem OECD-Durchschnitt von 0,41 Prozent. Das geht aus dem aktuellen Bericht der Organisation für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit (OECD) hervor, der am Dienstagnachmittag in Paris präsentiert wurde.

Gurría betonte, dass Entwicklungshilfe und -zusammenarbeit in der Krise essenziell seien und rief die Mitgliedsstaaten erneut dazu auf, ihre Mittel zu erhöhen. „Regierungen weltweit haben im Zusammenhang mit Covid-19 Wirtschaftshilfen von rund 16 Billionen Dollar zur Verfügung gestellt.“ Nur ein Prozent dieses Betrags werde aber dafür eingesetzt, um sogenannten Entwicklungsländern in der Krise zu helfen, kritisierte der OECD-Generalsekretär.

Insgesamt konnten 16 DAC-Mitglieder ihre Entwicklungshilfeausgaben erhöhen, in 13 sanken diese. Wie auch in den Vorjahren waren 2020 die USA (35,5 Mrd. Dollar), Deutschland (28,4 Mrd. Dollar), Großbritannien (18,6 Mrd. Dollar), gefolgt von Japan und Frankreich die größten Geberländer. Gemessen am BNE stellten Schweden mit 1,14 Prozent, Norwegen (1,11 Prozent) und Luxemburg (1,02 Prozent) am meisten für Entwicklungshilfe bereit. Ebenso lagen die EZA-Leistungen der Türkei, kein DAC-Mitglied, mit 1,12 Prozent relativ hoch. Das in den 70er-Jahren beschlossene 0,7-Prozent-Ziel der Vereinten Nationen erreichten laut den vorläufigen OECD-Zahlen auch Dänemark, Deutschland und Großbritannien.