Biden will US-Truppenabzug aus Afghanistan bis 11. September

US-Präsident Joe Biden will offenbar bis zum 11. September sämtliche US-Truppen aus Afghanistan abziehen. Das sagten mehrere in die Entscheidung eingeweihte Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag. Allerdings werde der Abzug von bestimmten Sicherheitszusagen abhängen. Laut der „Times“ plant Großbritannien ebenfalls, bis zu diesem Zeitpunkt seine 750 Soldaten zurück nach Hause zu beordern.