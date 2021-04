U-Ausschuss beleuchtet Bundesimmobiliengesellschaft

Der Ibiza-Untersuchungsausschuss beleuchtet am Mittwoch abermals Postenbesetzungen und Usancen in staatsnahen Unternehmen. Erste Auskunftsperson ist Hans-Peter Weiss, Geschäftsführer der Bundesimmobiliengesellschaft BIG. Ihn wollen die Grünen vor allem zur 100-prozentigen Tochter der BIG, der Austrian Real Estate (ARE) befragen. Ihrer Meinung nach wurde das Portfolio der ARE unter Türkis-Blau von leistbaren Wohnungen hin zu Luxusimmobilien umgebaut.

Wie zu erwarten präsentierte Weiss, der sowohl Geschäftsführer der Bundesimmobilien, als auch der ARE ist, seine Unternehmen im besten Licht. Die BIG - eine 100-Prozent-Tochter der staatlichen Beteiligungsgesellschaft ÖBAG - habe eine klare marktwirtschaftliche Ausrichtung und sei zur Wirtschaftlichkeit verpflichtet, sagte er in seinem Eingangsstatement. Auch vom Rechnungshof (RH) habe es nur Lob für die Gebarung gegeben.

Dass auch „leistbares Wohnen“ eine Zielvorgabe für die ARE sei, bestritt Weiss. In den Zielvorgaben komme dies nicht vor, vielmehr handle es sich dabei um eine politische Vorgabe. Die ARE sei für Wohnbau im frei finanzierten mittleren Preissegment zuständig, was durch Verkäufe zu finanzieren sei. Auch tatsächliche Privatisierungspläne habe es, wie in Medienberichten geschildert, nicht gegeben. Ein solcher Schritt sei lediglich in einem Strategieworkshop angedacht worden, die Überlegungen seien geprüft und als „nicht verfolgenswert“ beendet worden.

Interesse an den angeblichen Privatisierungsplänen unter der ÖVP-FPÖ-Regierung hatte vor Beginn der Befragung Grünen-Fraktionsführerin Nina Tomaselli bekundet. Treiber sei dabei das Finanzministerium gewesen, damals saßen bei den Verhandlungen jeweils der nunmehrige ÖBAG-Chef Thomas Schmid und die zweite Auskunftsperson des Tages, der einstige Finanzminister der Übergangsregierung Eduard Müller, der mittlerweile Vorstand der Finanzmarktaufsicht (FMA) ist, am Tisch, so Tomaselli.

Eine „breite Palette“ von „Politik für Großspender im Immobilienbereich“ über Glücksspiel bis hin zur „Schredder-Affäre“ erwartet SPÖ-Fraktionsführer Jan Krainer. Etwa sei die zweite Auskunftsperson in viele Vorgänge der türkis-blauen Regierung, etwa in die Vorbereitung der Glücksspielnovelle eingebunden gewesen. Krainer kritisierte einmal mehr das Finanzministerium wegen der ausbleibenden Aktenlieferung. Er rechne aber damit, dass diese bis Ende April eintreffen werden.

Fragen zur „Schredder“-Causa wird am Nachmittag ein ehemaliger Kabinettsmitarbeiter von Gernot Blümel (ÖVP) beantworten müssen, sollte sich die Befragung einer dritten Auskunftsperson zeitlich ausgehen. Bernd Pichlmayer war zur Zeit Blümels als Kanzleramtsminister der Vorgesetzte des „Schredders“ und ist jetzt im Kabinett von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) tätig.