Leader Lattner ist auch weiterhin das Herz der Haie-Defensive

Innsbruck – Das zweite Finalspiel in der Bet-at-home Ice Hockey League lieferte beim 5:4-Sieg des KAC über den HC Bozen durch Samuel Witting und Clemens Unterweger zwei Tiroler Assists. Alles, was jetzt bei einer 2:0-Führung der Kärntner Rotjacken über die Südtiroler in der Best-of-seven-Finalserie noch übers Eis flitzt, ist für die Innsbrucker Haie schlichtweg zu teuer.

„Wir haben ein paar gute Ideen“, verrät O’Keefe, der gegenwärtig doppelt gefordert ist – einerseits, weil sein neugeborener Sohn Ronan gerade einmal 14 Tage alt ist, andererseits, weil er pausenlos Eishockey (in der American Hockey League, East Coast League, DEL ...) studiert, um starke Imports zu lukrieren. Die Frage, wie viele Legionäre in der kommenden Saison in der Liga erlaubt sind, ist noch offen. Österreichs Eishockey-Teamchef Roger Bader hofft aber auf eine Reduktion (heuer waren 12 erlaubt) und mehr Vertrauen in die eigenen heimischen Kräfte. Wer länger mithalten will, braucht ja vier Linien ...