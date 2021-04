OECD-Umfrage macht deutlich, was Corona die Schulen lehren sollte

Berlin, Wien – Das deutsche Bildungssystem sei in der Digitalisierung von der Pandemie „kalt erwischt worden“. Portugal hat den Schulunterricht in die Ferien verlängert. In Spanien und Norwegen sind die Abschluss- quoten aufgrund gesenkter Leistungsansprüche sprunghaft angestiegen.

Eine zentrale Erkenntnis dabei ist, dass der Ausfall des Präsenzunterrichts für Schüler, Lehrer und Eltern nur schwer zu kompensieren ist. Beschäftigten sich Schüler in Deutschland vor dem Lockdown im Schnitt 7,5 Stunden am Tag mit der Schule, sank diese Zeit während Schulschließungen auf nur mehr 3,5 Stunden. Im Gegenzug stiegen die Zeiten bei TV-, ­Handy- und Videospiel-Konsum. Zudem ging die Lernzeit bei leistungsstarken Schülern weniger zurück als bei leistungsschwachen. Umso mehr müsse in Zukunft der Fokus auf den Erwerb der Fähigkeit des selbstständigen Lernens gelegt werden. Das Prinzip des leistungstechnischen „Durchwinkens“ hält OECD-Bildungsdirektor Andreas Schleicher ebenso wenig für sinnvoll wie ganze Schuljahrgangs-Wiederholungen. Vielmehr würden jetzt aufgerissene Lernrückstände nicht nur in einem Jahr aufzuholen sein.