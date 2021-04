ÖOC-Präsident Stoss: „Olympia-Athleten sind eine Risikogruppe“

Wien – Es war kein leichter Gang für das Österreichische Olympische Komitee (ÖOC) zum gestrigen traditionellen Termin anlässlich des 100-Tage-Countdowns. Sind die Planungen schon schwierig genug, drehte sich in der finalen Phase vor den Sommerspielen in Tokio (JPN, 23.7.–8.8.) alles um fehlende Impfungen, drohende Absagen, Kritik aus Tokio, Corona-Krise und zuletzt Menschenrechte in China sowie einen Boykott der Winterspiele 2022 in Peking. Wenig Platz zum Euphorie-Versprühen. Doch das ÖOC versuchte es in Personalunion von Präsident Karl Stoss und Generalsekretär Peter Mennel dennoch.