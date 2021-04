600 Seiten für den Wiederaufbau: „Österreich wird kein Geld liegen lassen“

Wien – Die Projekte, die sie mit dem europäischen Wiederaufbaufonds finanzieren will, nennt die Regierung noch nicht. Dennoch traten gestern mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vize Werner Kogler (Grüne) an der Spitze gleich fünf Regierungsmitglieder an, um über die Einreichung für den 750 Milliarden Euro schweren Fonds zu berichten. Österreich hofft auf 3,5 Mrd. Euro von diesem Kuchen. Die EU-Kommission muss die Vorhaben nun prüfen. Erst dann will die Regierung diese im Detail vorlegen. EU-Budgetkommissar Johannes Hahn sagt aber bereits, dass die ersten Reaktionen auf das 600 Seiten starke Papier „sehr positiv“ gewesen seien.