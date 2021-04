Lange Suche nach Postpartner in Ischgl: „Es schaut gut aus“

Ischgl – Die Entscheidung löste in Ischgl Empörung aus – auch der Tourismusverband übte scharfe Kritik, als die Post AG im vergangenen Herbst bekannt gegeben hat, dass sie das letzte verbleibende Postamt im Paznaun schließen will. Für den Tourismusort sei das eine wichtige Einrichtung – so der Tenor in Ischgl.