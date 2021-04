Iran will Atomgespräche trotz Verstößen fortsetzen

Obwohl der Iran mehrfach das 2015 geschlossene Atomabkommen gebrochen hat, will das Land nach den Worten von Präsident Hassan Rouhani die geplanten Verhandlungen über sein Nuklearprogramm in Wien fortsetzen. „Auch wenn wir nun unser Uran auf 60 Prozent anreichern wollen, haben wir weiterhin kein Problem mit Verhandlungen“, sagte er am Mittwoch. Das gelte auch für Gespräche mit den USA.