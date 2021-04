Ausstellungen und Konzerte: Kultur in Lienz soll aufleben

Zu den Interpreten zählen viele Künstler aus dem Bezirk oder mit Osttiroler Wurzeln, wie etwa die fünf Bläser von Anras Brass, die am 10. Juli auftreten. Auch die Formation HI5 ist zu hören, gemeinsam mit dem Jazz Orchester Tirol. Termin: 15. Juli. Am 27. August präsentieren Simon Kräutler, Wilfried Rogl, Stefan Wolf und Ewald Brandstätter „Schubert meets Gröne­meyer“, in dem Schubert jazzig und Grönemeyer klassisch interpretiert wird. Mehr Info­s: www.stadtkultur.at