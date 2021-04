Bergbahnen-Neubau in Imst ist „in trockenen Tüchern“

Imst – Noch ist sie nicht da, die aufsichtsbehördliche Genehmigung seitens der Tourismusabteilung. Doch der Obmann des TVB Imst, Hanne­s Staggl, hofft in den nächsten zehn Tagen mit dem schriftlichen Ja zum Engagement des Imst Tourismus beim Neubau der Imster Bergbahnen. Es geht, wie berichtet, um fünf Millionen Euro, die der TVB – auch mit der Erhöhung der Nächtigungsabgabe von zwei auf drei Euro – mitfinanzieren wird. 20,5 Millionen Euro sollen heuer in den Neubau der beiden Sektionen investiert werden.

„Es gab einen gemeinsamen Termin mit Stadt, TVB und Bergbahn im Landhaus“, erklärte der Imster Bürgermeister Stefan Weirather dem Gemeinderat am Dienstagabend. Man habe gemeinsam die Finanzierbarkeit des TVB-Darlehens erläutert und die wirtschaftliche Bedeutung des Bahnenneubaus hervorgestrichen. TVB-Obmann Staggl erfuhr beim Gespräch sowohl Unterstützung von LH Günther Platter als auch von VP-Klubobmann Jakob Wolf. Staggls Fazit: „Es war ein erfolgreicher Termin. Wir haben ein grundsätzliches Ja.“ Noch würden Detailprüfungen ausstehen, in zehn Tagen rechne er mit dem positiven Brief aus Innsbruck. Er sieht aber „alles planmäßig und in trockenen Tüchern“. Am 28. April könne der TVB Imst bei der Vorstandssitzung hoffentlich grünes Licht geben.