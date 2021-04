Hilfe für Krebspatienten seit 25 Jahren: „Man sieht mich nicht weinen“

Mehr als 1000 Freiwillige stellten sich im Jahr 2017 in Lienz für eine Knochenmark-Typisierung an.

Amlach – Einmal in der Woche muss Anni Kratzer für eine halbe Stunde in das Lienzer Krankenhaus. „Ohne regelmäßige Lymphdrainage wäre ich schon lange nicht mehr da, und das möchte ich nicht“, lächelt die 82-jährige Obfrau der Leukämie- und Kinderkrebshilfe Osttirol. In diesen Sitzungen wird Wasser aus ihrem Herzen und ihrer Lunge entfernt. „Danach fühle ich mich fünf Kilo leichter.“ Vor acht Jahren erhielt Kratzer die Diagnose Brustkrebs. Es folgten beidseitig Operationen und im Anschluss Chemotherapien: Allein 75-mal musste die Patientin zur Behandlung nach Klagenfurt gefahren werden. Dabei hat sie nie den Mut verloren: „Es geht mir gut. Was soll ich klagen? Andere haben größere Lasten zu tragen.“