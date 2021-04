Vom Pitztal bis zum Glungezer: Fünf Skitourentipps in ganz Tirol

Innsbruck – Des einen Leid, des anderen Freud. Bereits zum dritten Mal innerhalb eines Monats hat der Winter in Tirol mit Schneefall und kalten Temperaturen zurückgeschlagen. Das Aprilwetter macht auch die Tourenplanung nicht einfach, deshalb gibt es dieses Mal statt einer einzigen fünf Optionen, die man in den nächsten Tagen ins Auge fassen kann. Natürlich in Abhängigkeit von der Lawinensituation – versteht sich.