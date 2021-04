Olafur Eliasson „flutet“ die Fondation Beyeler in Riehen

Der dänisch-isländische Künstler Olafur Eliasson lässt den Innen- und Außenraum der Fondation Beyeler in Riehen in der Schweiz ineinanderfließen: Für seine raumübergreifende Inszenierung „Life“ ließ er die Glasfront des Museumsbaus zum Park entfernen und den Seerosenteich in den Bau quellen. Eine Ausstellung im herkömmlichen Sinn ist es sicher nicht - im Gegenteil: Der vordere Teil der Fondation Beyeler wurde für „Life“ leer geräumt.