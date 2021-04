Storchenparty mit Haimbuchner-Besuch: 17 Verfahren anhängig

Nach einer „Storchenfeier“ in Steinhaus bei Wels, der auch LHStv. Manfred Haimbuchner (FPÖ) einen Besuch abgestattet hat, sind gegen 17 Personen Verwaltungsstrafverfahren eingeleitet worden. Der Krisenstab des Landes OÖ bestätigte am Mittwoch einen Bericht der Gratiszeitung „heute“. Ob auch der erst kürzlich aus dem Spital entlassene Politiker darunter ist, wird unter Hinweis auf den Datenschutz nicht bekanntgegeben. Laut nachrichten.at ist er unter den 17 Personen.

Gegen wen genau Verfahren geführt werden und in welcher Höhe Verwaltungsstrafen verhängt werden, könne man aus Gründen der Amtsverschwiegenheit nicht sagen, hieß es beim Krisenstab. Aus Haimbuchners Büro gab es dazu ebenfalls keine Auskunft. Die Online-Ausgabe der „OÖ. Nachrichten“ meldete am Nachmittag allerdings, dass auch gegen den Politiker ein Verfahren laufe, jedoch ohne Quellen zu nennen. Auch APA-Informationen deuten in diese Richtung.