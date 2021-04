In Tirol fehlt Holz: Export ist nur Teil der Wahrheit

Innsbruck — Materialengpässe machen der Bauwirtschaft in Tirol zu schaffen, wie die TT wiederholt berichtete. Was die Holzindustrie betrifft, hält sich die hartnäckige Erzählung, der Mangel an Holzwerkstoffen sei dem Export in die USA geschuldet. Dort lasse sich nämlich ein noch höherer Preis erzielen. Die Holzindustrie ist eine stark außenhandelsorientierte Branche. Sie ist österreichweit nach dem Tourismus der größte Devisenbringer.