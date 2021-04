Wolf-Einsatztruppe für Tösens auf Abruf

Tösens – Sie heißen DJ und Sum. „Seit sie Welpen sind, leben sie bei den Schafen und Ziegen – Sommer wie Winter“, erklärt Thomas Schranz. Der Tösner Bauer ist ein Pionier in Sachen Herdenschutz. Seit Jahren beschäftigt er sich mit der Rückkehr des Wolfs. Seine beiden Rüden sind so genannte Kangal – eine Rasse, die eigens für das Hüten von Schafen gezüchtet wurde. In Tirol ist der Einsatz von Herdenschutzhunden – also Hunde, die Schafe selbstständig bewachen – derzeit höchst umstritten. Schranz ist ein Verfechter.