Die Schweiz lockert den Kultur-Lockdown - ein bisschen

Die Kulturszene in der Schweiz kann ab Montag (19. April) einen Neustart wagen - wenn sie denn will. Die Eidgenossen lockern ihre Coronaregeln trotz steigender Infektionszahlen. Neben der Gastronomie, Zoos oder Fitnesszentren können dann auch wieder Kultureinrichtung öffnen. Bei Veranstaltungen im Freien sind bis zu 100 Gäste erlaubt, in Innenräumen bis zu 50 Personen. Innen müssen grundsätzlich Abstände eingehalten und Masken getragen werden, außer etwa bei Chorproben.