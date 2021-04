„E-Auto sucht dich“: Land Tirol und Energie Tirol starten Testaktion

Innsbruck – Das Land Tirol und Energie Tirol bieten ab sofort jedem Interessierten mit der Aktion „E-Auto sucht dich“ die Möglichkeit, für wenig Geld ein Elektroauto auszuprobieren. In Kooperation mit elf Tiroler Autohäusern stehen für 300 Tirolerinnen und Tiroler insgesamt 19 verschiedene E-Modelle bereit, die für drei Tage um 45 bis 60 Euro ausgeliehen werden können. Im Preis inkludiert sind 459 Freikilometer.

Organisiert wird die Aktion von Energie Tirol im Rahmen der Initiative „So fährt Tirol 2050“. „In drei Tagen hat man ausreichend Zeit, um das E-Auto auf seine Alltagstauglichkeit hin zu prüfen und kann so auch herausfinden, ob ein E-Auto langfristig zu einem passt“, ist Bruno Oberhuber, Chef von Energie Tirol, überzeugt.

Von der Notwendigkeit, auf E-Mobilität zu setzen, ist auch Verkehrs- und Klima-Landesrätin Ingrid Felipe überzeugt. „Neben dem Ausbau des öffentlichen Verkehrs ist auch der Umstieg auf E-Mobilität im privaten Bereich ein wichtiger Faktor, um unsere Klimaziele zu erreichen“, betonte Felipe bei der Präsentation der Aktion am Donnerstag. Es gehe hier um die berühmte „letzte Meile“, aber auch darum, dass gerade in Tirol in vielen Regionen das Auto für die Menschen wichtig bzw. notwendig sei.