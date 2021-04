Manner und Red Bull mit den besten Werbe-Slogans

Wien – Oldies bleiben goldies: Der Dosen-Spruch „Red Bull verleiht Flügel“ wurd­e in einer Online-Umfrage von Marketagent zum einprägsamsten, der Schnitten-­Ohrwurm „Manner mag man eben“ zum beliebtesten Werbe­slogan gewählt. „Ein guter Slogan erregt nicht nur Aufmerksamkeit, sondern hat Aussagekraft und bringt auch das gewisse Etwas mit – gerne mit Witz und einem Augenzwinkern“, erklärt der Marktforscher Marketagent.

Überhaupt scheint sich die Lebensmittelbranche besonders ins Gedächtnis eingeprägt zu haben. Nicht fehlen dürfen aus Sicht der Österreicher die Klassiker „Wenn die kan Almdudler hab’n, geh i wieder ham“ oder „Jeder schmeckt, dass Ölz mit Liebe bäckt“. Der Tiroler Marmeladehersteller Darbo schafft es mit „In Darbo Naturrein kommt nur Natur rein“ auf Platz sieben. Erst der minimalistische Slogan „Brille: Fielmann“ sowie der Drogerien-Sager „dm: Hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein“ sprengen die Vorherrschaft der Lebensmittelindustrie. Auf Platz 10 der einprägsamten Werbeslogans landet iglo mit „Iss was Gscheit’s.“

Am Siegespodest der beliebtesten Slogans landen hinter Manner das Rote Kreuz („Aus Liebe zum Menschen“) und der Wassersprudler Soda­stream („Gut für mich, gut für die Umwelt“). Mit Baumit („Ideen für die Zukunft“) mischt hier auch die Baubranche mit Platz vier mit, eher unmittelbar dahinter mit der Getränkemarke Pago („Liebe das Leben“) wieder ein Vertreter aus der Lebensmittelindustrie folgt. Nach Iglo und Almdudler schafft das Römerquelle-Mineralwasser („Belebt die Sinne“) in der Rangliste der beliebtesten Werbeslogans den Sprung auf Rang neun. Die Reinigungsmittel-Marke Frosch („Für ein Zuhause zum Wohlfühlen“) gelang ebenfalls der Einzug in die Top Ten.