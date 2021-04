Strafen und Pandemie: Bettler in Innsbruck zur Seltenheit geworden

Innsbruck – Die Bettler – bis vor zwei Jahren noch ein Reizthema für Polizei und Stadtpolitik – sind aus Innsbruck weitgehend verschwunden. Das ist auch an den Anzeigen abzulesen, die um fast zwei Drittel zurückgegangen sind. Auf Innsbrucks Straßen sind bettelnde Menschen kaum noch anzutreffen: „Etwa fünf uns bekannte Personen fragen die Leute noch regelmäßig an verschiedenen Standorten um Geld“, weiß Florian Greil, Leiter der Sicherheits- und Verwaltungspolizeilichen Abteilung in der Landespolizeidirektion: „Diese Bettler kommen aber nicht von auswärts, sondern leben in Innsbruck.“ Die Gründe für den Bettlerschwund: Kontrolldruck und Corona.