Land Tirol plant neues Konzept fürs Testen bis Ende Juni

Innsbruck – Impfen und testen. Das ist die aktuell vorgegebene Zauberformel zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Mit Stand gestern sind in Tirol knapp 793.000 Corona-Testungen durchgeführt worden. Die aktuell größte Teststraße betreibt das Rote Kreuz in der altehrwürdigen Olympiahalle in Innsbruck. Hinzu kommt hier auch noch die PCR-Teststraße auf dem angrenzenden Freiluftparkplatz. Für gewöhnlich stehen an diesen Teststraßen täglich 35 Rot-Kreuz-Mitarbeiter im Einsatz. In den vergangenen sieben Tagen sind hier pro Tag im Schnitt 2000 Antigen- und 700 PCR-Tests abgenommen worden.