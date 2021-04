Konflikt um Ärztegehälter an der Innsbrucker Klinik schwelt weiter

Neue Betriebsvereinbarung für Bundesärzte an der Klinik sorgt weiter für Debatten.

Innsbruck – Mit dem Ende der Übergangsregelung für das Ärztearbeitszeitgesetz – ab 1. Juli gelten 48-stündige Durchschnittsarbeitszeiten – läuft die Betriebsvereinbarung der rund 450 Bundesärzte an der Innsbrucker Klinik aus, die bei der Medizinischen Universität angestellt sind. Sie enthielt auch Gehaltsbestandteile, mit denen Dienste abgegolten wurden. Geht es nach Rektor Wolfgang Fleischhacker, sollen Gehaltsfragen jetzt in den einzelnen Dienstverträgen geklärt werden, aber nicht in der Betriebsvereinbarung. „Dort geht es primär um den arbeitsrechtlichen Rahmen.“