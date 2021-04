„2 Minuten 2 Millionen“: Erfinderische Tiroler buhlen um TV-Geld

Reith, Kufstein – Das Konzept ist so einfach wie genial: Jungunternehmer haben zwei Minuten Zeit, um ihr Projekt vorzustellen und einen Investor zu finden. Auf Puls 4 heißt dieses TV-Format „2 Minuten 2 Millionen“. In die Sendung hat es nun auch Thomas Mähr aus Reith bei Seefeld geschafft. In der Sendung am 27. April wird Mähr seinen WoodWalker“ präsentieren. Mit den „ganz speziellen“ Flipflops aus Zirbenholz will er unter anderem auch Investor Hans Peter Haselsteiner davon überzeugen, dass man damit „wie auf Waldboden laufen“ kann.