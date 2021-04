Bergwacht: „Wir sind nicht die Müllabfuhr der Nation“

Die gewohnten Aktionen der Bergwacht mit Schulen und Gemeinden wird es heuer also nicht geben. „Es ist derzeit schwierig, Aktionen Corona-konform durchzuführen“, informiert Landesleiterin Gabriele Pfurtscheller, die heuer „Schlimmes“ erwartet. „Das Müllproblem in Natur und Bergen ist nach wie vor massiv.“ Sie appelliert an die Eigenverantwortung: „Es steht jedem frei, selbst Müll aufzuheben. Das muss nicht immer organisiert sein.“ Ein Sackerl und Handschuhe können in den Rucksack verstaut werden.