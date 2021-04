Covid-Blase: Tausende Betriebe wackeln in der Pandemie

Wien – Durch die staatlichen Corona-Hilfen und die Insolvenzsperre ist in Österreich eine „Corona-Blase“ an Firmen entstanden, die in einem „normalen“ Jahr in die Pleite gerutscht wären oder denen zumindest eine Insolvenz gedroht hätte. Walter Schweiger, Professor an der Technischen Universität (TU) Wien, hat nun berechnet, wie groß diese Corona-Blase ist – und damit die drohende Pleitewelle, sobald keine staatlichen Corona-Hilfen mehr fließen. Fazit: 2020 wurden ungefähr so viel­e Unternehmen vor der Pleit­e geschützt wie im Jahr 2019 pleitegingen – somit wackeln rund 5000 Unternehmen.